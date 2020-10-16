Стартовал второй чемпионат по тактической стрельбе на кубок губернатора Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в торжественной церемонии открытия второго чемпионата по тактической стрельбе на кубок губернатора 16 октября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Открытие чемпионата началось с исполнения Гимна Российской Федерации и поднятия флагов России и Псковской области победителями прошлогоднего чемпионата.

После с приветственным словом выступил глава региона. Он поздравил участников с открытием соревнований. «В прошлом году мы заложили хорошую традицию. К сожалению, противовирусные мероприятия не дают в настоящее время провести соревнования в широком формате. Тем не менее, сюда прибыли более 100 участников, порядка 30 команд», — отметил Михаил Ведерников.

Чемпионат проходит при поддержке администрации Псковской области и спонсорстве нескольких организаций региона. По словам губернатора, это позволило улучшить материально-техническую базу и создать комфортные условия для проживания команд. С местом проживания соревнующихся он ознакомился лично. «У вас будет возможность это оценить и дать обратную связь. Я желаю всем успехов, точных выстрелов. Командам — слаженной безопасной работы. Желаю всем, чтобы адреналин не опережал выстрел», — сказал Михаил Ведерников.

После торжественной части личные составы команд силовых структур отправились на огневые рубежи. Впереди участников ждут дневные и ночные стрельбища.

Михаил Ведерников вместе с главным судьей соревнований Валерием Емцевым также изучил все огневые точки, которые предстоит пройти в ходе соревнования.

Первый чемпионат по тактической стрельбе на кубок Губернатора Псковской области состоялся в 2019 году. Тогда участие приняли более 350 человек в составе 68 команд. А глава региона выиграл в номинации лучший дуэльный стрелок.