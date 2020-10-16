«Горячая линия» по вопросам призыва заработала в Псковской области

В Военном комиссариате Псковской области заработала «горячая линия» по вопросам призыва на военную службу. Она открыта с 16 октября по телефонам 8 -(8112)-53-31-71, 8-(8112)- 66-73-06. Об этом газете «Псковская правда» сообщил военный комиссар Псковской области Сергей Судаков.

Звонки на «горячую линию» принимаются по будним дням с 10:00 до 16:00.

Осенний призыв начался 1 октября, проходит он с соблюдением всех санитарных норм, введённых в связи с распространением коронавируса. Из Псковской области планируется направить в войска около 600 человек.

Сергей Судаков уточнил, что первые отправки призывников к местам службы состоятся уже на следующей неделе - после 19 октября.