Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Армия

«Горячая линия» по вопросам призыва заработала в Псковской области

16 октября 2020 года, 17:32

В Военном комиссариате Псковской области заработала «горячая линия» по вопросам призыва на военную службу. Она открыта с 16 октября по телефонам 8 -(8112)-53-31-71, 8-(8112)- 66-73-06. Об этом газете «Псковская правда» сообщил военный комиссар Псковской области Сергей Судаков.

«Горячая линия» по вопросам призыва заработала в Псковской области

Звонки на «горячую линию» принимаются по будним дням с 10:00 до 16:00.

Осенний призыв начался 1 октября, проходит он с соблюдением всех санитарных норм, введённых в связи с распространением коронавируса. Из Псковской области планируется направить в войска около 600 человек.

Сергей Судаков уточнил, что первые отправки призывников к местам службы состоятся уже на следующей неделе - после 19 октября.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичам рассказали, как пользоваться приложением «Мой дом»
Водитель Mazda погиб при столкновении с фурой в Новосокольническом районе
Введены доптребования к приезжающим в Псковскую область из-за границы
Отделения Фонда продовольствия «Русь» заработало в Псковской области
Стартовал второй чемпионат по тактической стрельбе на кубок губернатора Псковской области
Ущерб от дистанционного мошенничества в Псковской области достиг 61 млн рублей
После реконструкции под Псковом открыт мемориал на месте первых боёв Красной Армии
Псковского студента задержали за сбыт наркотиков в крупном размере
Псковский корпус областной инфекционной больницы полностью заполнен

Комментарии

Авторизация
No comments
Дом, который построен для вас

Общество
15 октября 11:54

Дом, который построен для вас

Ключи от квартир начали получать жители новостройки на улице Балтийской, 1
Что делать, если в классе коронавирус

Общество / Здоровье
14 октября 17:21

Что делать, если в классе коронавирус

Пошаговая инструкция для детей и родителей
Детский полис не выходя из роддома

Общество
14 октября 14:40

Детский полис не выходя из роддома

Псковские мамы теперь могут получить медицинский полис на новорожденных прямо в перинатальном центре