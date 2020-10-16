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Происшествия / Преступление

Ущерб от дистанционного мошенничества в Псковской области достиг 61 млн рублей

16 октября 2020 года, 16:57

Ущерб от дистанционных преступлений в Псковской области по данным на 1 октября составил 61 млн рублей, сообщил начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников в ходе заседание регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

С начала пандемии количество дистанционных мошенничеств выросло на 100% и краж - на 84,4%. По словам Алексея Овсянникова, каждый день полиция регистрирует по 5-6 таких преступлений. Вернуть из похищенных средств удалось всего 8 млн рублей.

В то же время, в регионе на треть сократилась уличная преступность, на четверть - преступность в общественных местах. Практически в два раза зарегистрировано меньше преступлений, совершённых несовершеннолетними, и на 10% - людьми в алкогольном опьянении. Однако, в условиях ограничительных мер на 7,4 % увеличилось количество преступлений на бытовой почве.

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