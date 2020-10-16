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Общество / Важная дата

После реконструкции под Псковом открыт мемориал на месте первых боёв Красной Армии

16 октября 2020 года, 16:35

В деревне Черёха под Псковом открыт после реконструкции памятный знак, установленный на месте первых боёв Красной Армии с войсками кайзеровской Германии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

После реконструкции под Псковом открыт мемориал на месте первых боёв Красной Армии

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Участников мероприятия от имени губернатора Михаила Ведерникова поприветствовала его заместитель Вера Емельянова. Она напомнила, что именно на этом месте много лет назад псковичи встретили врага, и именно здесь был дан первый бой Красной Армии, который остановил захватчиков. «Событие тех лет не столь велико по своим масштабам, но очень значимо по своей сути. Оно должно быть сохранено в памяти всех поколений. Этот знак вместе другими памятниками, установленными в Псковской области в честь героев прошлого и современности, — место силы, место, где должен останавливаться каждый», — заявила вице-губернатор.

Реконструкцию мемориала и благоустройство территории вокруг провёл своими силами Сбербанк по инициативе командования 76-й дивизии.

Завершился митинг возложением цветов и гирлянды воинской славы к памятному знаку.

Новая Красная Армия, созданная Советом Народных Комиссаров СССР 28 января 1918 года, приняла первые бои с кайзеровскими войсками под Псковом 23 и 24 февраля 1918 года. В этих сражениях участвовал Красноармейский полк, дислоцировавшийся в районе Череха-Лопатино, в которых входили псковичи-добровольцы.

После первой победы, одержанной под Псковом, началась массовая запись в ряды Красной Армии, а дата 23 февраля была объявлена Днем рождения Красной Армии.

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