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Происшествия / Преступление

Псковского студента задержали за сбыт наркотиков в крупном размере

16 октября 2020 года, 16:22

Псковского студента задержали по подозрению в сбыте наркотиков в крупном размере, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Псковского студента задержали за сбыт наркотиков в крупном размере

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.

20-летнего псковича задержали с поличным сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. Следствие предполагает, что он действовал в составе организованной группы и занимался бесконтактным сбытом. Сначала парень расфасовывал, а затем делал «тайники-закладки» на территории региона.

Во время обыска полицейские нашли у молодого человека 144 расфасованных свёртка, более 250 граммов наркотических средств: мефедрона, гашиша и «солей», а также электронные весы и упаковочный материал.

Псковского студента задержали за сбыт наркотиков в крупном размере

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.

До задержания студент успел оборудовать порядка 30 тайников с наркотиками в Пскове. Общая масса изъятого товара составила более 1 килограмма.

По данному факту возбуждено уголовное дело предусмотренное частью 3 статьи 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и части 4 статьи 228.1 (Сбыт наркотических средств в крупном размере) Уголовного кодекса Российской Федерации. 

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