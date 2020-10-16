Псковского студента задержали за сбыт наркотиков в крупном размере

Псковского студента задержали по подозрению в сбыте наркотиков в крупном размере, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

20-летнего псковича задержали с поличным сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. Следствие предполагает, что он действовал в составе организованной группы и занимался бесконтактным сбытом. Сначала парень расфасовывал, а затем делал «тайники-закладки» на территории региона.

Во время обыска полицейские нашли у молодого человека 144 расфасованных свёртка, более 250 граммов наркотических средств: мефедрона, гашиша и «солей», а также электронные весы и упаковочный материал.