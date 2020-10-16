Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Четверо больных коронавирусом детей госпитализированы в Псковской области

16 октября 2020 года, 15:31

Четверо больных коронавирусом детей госпитализированы. Эту информацию озвучили в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом под председательством губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Коронавирус выявлен у 58 детей, 54 лечатся амбулаторно, а четверо детей госпитализированы.

На сегодняшний день 37 классов в 17 школах переведены на дистанционное обучение по предписанию Роспотребнадзора. Полностью на дистанционный режим с начала учебного года были переведены две школы, Павская и Яммская. Первая уже вернулась к очному обучению.

«Это немало, но в целом, лишь у каждого тысячного школьника был подтверждён диагноз новой коронавирусной инфекции», - губернатор Михаил Ведерников.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

После реконструкции под Псковом открыт мемориал на месте первых боёв Красной Армии
Псковского студента задержали за сбыт наркотиков в крупном размере
Псковский корпус областной инфекционной больницы полностью заполнен
Детям запретили посещать без взрослых торговые центры в Псковской области
В Псковской области пассажиров без масок в автобус не пустят
На территории Псковской области действуют шесть очагов коронавируса
Первая партия формы для персонала скорой помощи поступила в Псковскую область
На 30% увеличилось количество вызовов скорой помощи в Псковской области из-за коронавируса
Михаил Ведерников вручил награды псковским НКО

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Дом, который построен для вас

Общество
15 октября 11:54

Дом, который построен для вас

Ключи от квартир начали получать жители новостройки на улице Балтийской, 1
Что делать, если в классе коронавирус

Общество / Здоровье
14 октября 17:21

Что делать, если в классе коронавирус

Пошаговая инструкция для детей и родителей
Детский полис не выходя из роддома

Общество
14 октября 14:40

Детский полис не выходя из роддома

Псковские мамы теперь могут получить медицинский полис на новорожденных прямо в перинатальном центре