Четверо больных коронавирусом детей госпитализированы в Псковской области

Четверо больных коронавирусом детей госпитализированы. Эту информацию озвучили в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом под председательством губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Коронавирус выявлен у 58 детей, 54 лечатся амбулаторно, а четверо детей госпитализированы.

На сегодняшний день 37 классов в 17 школах переведены на дистанционное обучение по предписанию Роспотребнадзора. Полностью на дистанционный режим с начала учебного года были переведены две школы, Павская и Яммская. Первая уже вернулась к очному обучению.

«Это немало, но в целом, лишь у каждого тысячного школьника был подтверждён диагноз новой коронавирусной инфекции», - губернатор Михаил Ведерников.