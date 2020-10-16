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Общество / Здоровье

В Псковской области пассажиров без масок в автобус не пустят

16 октября 2020 года, 15:26

В Псковской области пассажиров без масок в автобус не пустят. Об этом в ходе заседание регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Требование быть в маске начнет действовать с субботы, 17 октября.

По словам губернатора, автобус не должен перевозить тех, что может представлять угрозу для других пассажиров.

«Пусть вызывают полицию, составляют протокол, приостанавливают движение, - отметил он. - Мы должны сформировать новую культуру поведения в общественном транспорте».

На период каникул, которые в Псковской области продлятся две недели — с 19 октября по 2 ноября — школьникам советуют не пользоваться автобусами. По крайней мере, их проездные будут не действительны.

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