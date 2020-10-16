Псковский корпус областной инфекционной больницы полностью заполнен

Псковский корпус областной инфекционной больницы заполнен полностью, а Великолукский — наполовину, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседание регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 16 октября, передаёт «Псковская правда».

Он поручил обеспечить полную готовность к перепрофилированию коечного фонда. На сегодняшний день ковид-койки заняты на 80%: из 630 мест заняты 520.

Количество заболевших коронавирусом продолжает расти. Глава региона заверил, что рост прогнозируемый и управляемый, а медучреждения готовы к этому.

Областную клиническую инфекционную больницу в Пскове на 200 человек с отделением в Великих Луках на 100 человек построили в Псковской области по поручению президента РФ. Псковский корпус начал свою работу с 2 октября, великолукский - 14 октября.