Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Псковский корпус областной инфекционной больницы полностью заполнен

16 октября 2020 года, 15:32

Псковский корпус областной инфекционной больницы заполнен полностью, а Великолукский — наполовину, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседание регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 16 октября, передаёт «Псковская правда».

Он поручил обеспечить полную готовность к перепрофилированию коечного фонда. На сегодняшний день ковид-койки заняты на 80%: из 630 мест заняты 520.

Количество заболевших коронавирусом продолжает расти. Глава региона заверил, что рост прогнозируемый и управляемый, а медучреждения готовы к этому. 

Областную клиническую инфекционную больницу в Пскове на 200 человек с отделением в Великих Луках на 100 человек построили в Псковской области по поручению президента РФ. Псковский корпус начал свою работу с 2 октября, великолукский - 14 октября.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

После реконструкции под Псковом открыт мемориал на месте первых боёв Красной Армии
Псковского студента задержали за сбыт наркотиков в крупном размере
Четверо больных коронавирусом детей госпитализированы в Псковской области
Детям запретили посещать без взрослых торговые центры в Псковской области
В Псковской области пассажиров без масок в автобус не пустят
На территории Псковской области действуют шесть очагов коронавируса
Первая партия формы для персонала скорой помощи поступила в Псковскую область
На 30% увеличилось количество вызовов скорой помощи в Псковской области из-за коронавируса
Михаил Ведерников вручил награды псковским НКО

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Дом, который построен для вас

Общество
15 октября 11:54

Дом, который построен для вас

Ключи от квартир начали получать жители новостройки на улице Балтийской, 1
Что делать, если в классе коронавирус

Общество / Здоровье
14 октября 17:21

Что делать, если в классе коронавирус

Пошаговая инструкция для детей и родителей
Детский полис не выходя из роддома

Общество
14 октября 14:40

Детский полис не выходя из роддома

Псковские мамы теперь могут получить медицинский полис на новорожденных прямо в перинатальном центре