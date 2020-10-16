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Общество / Здоровье

На территории Псковской области действуют шесть очагов коронавируса

16 октября 2020 года, 15:12

На территории Псковской области действуют шесть очагов коронавируса. Об этом в ходе заседание регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Действующие очаги - в Невельской межрайонной больнице, Псковском филиале Академии ФСИН, Колледже искусств, на заводе «Реостат», в отделении Пенсионного фонда в Опочке и Себежском доме-интернате для престарелых.

«За последние двое суток в шести очагах было выявлено всего пять новых случаев, - отметил он. - Это немного, учитывая, что речь идёт о крупных объектах с большим количеством людей и говорит о том, что принимаются все необходимые меры». 

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