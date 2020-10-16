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Общество

Михаил Ведерников вручил награды псковским НКО

16 октября 2020 года, 14:00

Губернатор Михаил Ведерников наградил социально ориентированные некоммерческие организации Псковской области по итогам регионального конкурса субсидий и конкурсов Фонда президентских грантов. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с церемонии награждения, которая прошла в проектном офисе «Команда 2018» в Пскове 16 октября.

Михаил Ведерников вручил награды псковским НКО

Фото Псковского агентства информации

«Вы являетесь лидерами общественного мнения, доносите эти элементарные требования до людей. Я надеюсь, что мы дальше и чаще будем так встречаться, и делать все необходимое, чтобы вы ни в чем не нуждались», – заявил Михаил Ведерников. Он призвал участников оставаться такими же активными дальше и анонсировал проведение форума социально-ориентированных НКО «Содействие» в ноябре.

В конце августа социально-ориентированные НКО Псковской области получили грантовую поддержку на общую сумму более 10 млн рублей. Конкурс для поддержки таких организаций в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции стартовал 16 июня по указанию президента РФ Владимира Путина. Более 3,8 тыс. проектов боролись за грант. Общая сумма поддержки составила 2 млрд рублей. Победителями были признаны 900 организаций. 

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