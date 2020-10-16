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Общество / Здоровье

На 30% увеличилось количество вызовов скорой помощи в Псковской области из-за коронавируса

16 октября 2020 года, 14:24

На 30% увеличилось количество вызовов скорой помощи в Псковской области из-за коронавируса, сообщил главврач Псковской станции Скорой медицинской помощи Денис Сачков в эфире ПАИ-live 16 октября.

«К нашему великому сожалению, вызовов очень много. Это вызовы, которые были и раньше: острые патологии, внезапные заболевания, хронические патологии, что не является вообще функционалом Скорой помощи. Прибавились вызовы с пневмонией и коронавирусной инфекцией», - рассказал Денис Сачков.

На 30% увеличилось количество вызовов скорой помощи в Псковской области из-за коронавируса

По его словам, диспетчеру в сутки поступает более 1000 звонков со всей области. Кто-то звонит просто посоветоваться, а к остальным отправляют бригаду. Например, 14 октября непосредственно на вызовы из этой тысячи перешло 660 звонков. 

Временной люфт прибытия скорой помощи определен приказами Минздрава. Вызовы разделяются на две категории: «экстренный» и «неотложный». 

Вызов в экстренной форме имеет ограничение по времени прибытия бригады в 20 минут. «К вызовам экстренной формы относятся вызовы скорой помощи с состоянием пациента жизнеугрожающим. Это и аварии, и суицидные попытки - все, от чего человек может умереть в ближайшее время», - пояснил Денис Сачков. Также он добавил, что для сельских населенных пунктов это время может варьировать до 40 минут.

Такие вызовы как повышение артериального давления, вчера ушибленная спина, вчера подвернутая нога относятся к неотложной форме. Здесь время прибытия регламентируются двухчасовым интервалом.

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