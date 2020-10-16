Завершился ремонт улицы Рокоссовского в Пскове

В Пскове завершился ремонт улицы Рокоссовского. Качество работ проверила приёмочная комиссия, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Ремонт проводился на федеральные средства, которая были дополнительно выделены региону. Улица сошла в посвящённую 75-летию Победы федеральную программу «Улица Победы», которая реализуется в 83 регионах-участниках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В сумме на ремонт улицы Рокоссовского были направлены более 32 млн рублей. В порядок привели 832 метра дороги: от улицы Коммунальной до Рижского проспекта и от Рижского проспекта до Гаражного проезда.

Дорогу ремонтировала подрядная организация ООО «ДорСтройСервис» по контракту с Управлением городского хозяйства администрации города Пскова. Подрядчик срезал старый асфальт и уложил два слоя нового покрытия: выравнивающий из асфальтобетонной смеси на граните и верхний — на габбро-диабазе.

Вдоль жилых домов отремонтировали тротуар, проложили новые пешеходные дорожки по «народным тропам», вымостили тротуарной плиткой посадочные площадки у автобусных остановок, перед пешеходными переходами уложили тактильную плитку.

На дороге нанесена разметка термопластиком с микростеклошариками. В связи с тем, что на участке между Рижским проспектом и улицей Коммунальной дорога имеет ширину 14 метров и является 6-полосной по центру появилась двойная сплошная линия. Кроме того, на этом участке ликвидирован нерегулируемый пешеходный переход.

Дополнительно в порядок привели площадку под аркой у дома № 22, где находится памятная доска в честь дважды Героя Советского Союза Константина Рокоссовского.

Кроме того, ООО «ДорСтройСервис» обновил улицу Петровскую на участке между улицей Коммунальной и Комсомольской площадью. Ремонт проведён на отрезке в 450 метров. Здесь сняли старое покрытие и уложили новое, отрегулировали высоту люков и заменили четыре крышки, нанесли разметку термопластиком со светоотражающими элементами. Также были отремонтированы тротуары,заменён бортовой камень, выполнено понижение пешеходных дорожек в местах примыкания к проезжей части, уложена тактильная плитка у пешеходных переходов. По левой стороне дороги обочину укрепили песчано-гравийно-щебеночной смесью, также был засеян газон.

В контракт вошел ремонт тротуара на участке улицы от Красноармейской до Госпитальной. Его площадь составила более 1,5 тыс кв. метров. В общей сложности на эти работы затрачено 10,6 млн рублей.

В пресс-службе комитета отметили, что ремонтные работы на объектах были завершены в срок, выявлены некоторые недочёты, которые в ближайшее время будут устранены. Гарантия на верхний слой покрытия проезжей части и тротуаров составляет 4 года, на дорожную разметку термопластиком — 1 год.