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Общество

Первая партия формы для персонала скорой помощи поступила в Псковскую область

16 октября 2020 года, 14:32

В Псковскую станцию скорой медицинской помощи поступила первая партия новой формы для персонала, рассказал главный врач учреждения Денис Сачков в эфире ПАИ-livе 16 октября.

Первая партия формы для персонала скорой помощи поступила в Псковскую область

Фото Дарьи Хватковой

Разработать эмблему для Скорой помощи и закупить новую форму поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «То, что поручил губернатор, нами реализовано, аукцион и мероприятия проведены, поставщик определен», - подчеркнул Денис Сачков.

Новая форма будет состоять из брюк, курток и утеплённых жилеток. Планируется, что сотрудники районных постов получат обмундирование вместе с новыми автомобилями, которые уже находятся в регионе.

Главврач отметил, что выбор новой формы осуществлялся коллегиально и персонал вносил свои коррективы в ее внешний вид. Также Денис Сачков добавил, что цвет одежды работников Скорой будет синим. 

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