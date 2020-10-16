15 автомобилей класса В получит псковская Скорая помощь в ближайшее время

15 автомобилей класса В получит Псковская станция скорой медицинской помощи в ближайшее время, сообщил главврач учреждения Денис Сачков в эфире ПАИ-live. Скорые уже доставлены в регион и ожидают получения регистрационных номеров. Когда все формальности будут улажены, транспорт распределят по районам Псковской области.

За последние три года в регионе появилось порядка 100 автомобилей Скорой помощи. Целевые поставки транспорта в Псковскую область осуществляются за счет федерального бюджета в рамках постановления Правительства. Денис Сачков подчеркнул, что 10 реанимобилей в этом году уже получили.

Также он отметил, что на сегодняшний день и центральный пост, и районные посты, и город Великие Луки оснащены очень хорошо.

По его словам, самой старой машине в регионе 7 лет. Транспорт в 2013 году получили в рамках программы по профилактики дорожного травматизма. Тогда Скорые в Псков и Великие Луки закупили на средства областного бюджета. До 2017 года новой техники не поставляли. «С 2017 года провал начал нивелироваться, и вот на сегодняшний день, после получения новой партии машин, у нас на линии машин 2013 года останется несколько десятков», - заметил главврач.

Отдельную благодарность он выразил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. «Он обращает внимание на Скорую помощь и делает все, чтобы Псковская область получила в каждую партию чуть более машин, чем соседний регион», - рассказал Денис Сачков.