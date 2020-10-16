Врачей из соседних регионов намерен привлекать руководитель псковской скорой помощи

Главврач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков намерен привлекать врачей из других регионов. Об этом он рассказал в эфире ПАИ-live.

«Самая главная проблема станции скорой помощи, как и всех учреждений Псковской области, - это проблема кадрового дефицита. На станции она резко выражена и в городе Пскове, и на постах в районах», - поделился главврач. По его словам, единственная подстанция скорой помощи, где полностью укомплектован штат, находится в Великих Луках. Денис Сачков отметил, что этого удалось достичь благодаря оптимальной работе Великолукского медицинского колледжа и правильной профориентации.

Медколледж в Пскове не мог набирать детей из районов из-за отсутствия общежития. «Общежитие появилось, надеемся на увеличение количества бюджетных мест, и будем сами заниматься профориентацией, сами будем заниматься привлечением фельдшеров для работы на скорой помощи», - рассказал Денис Сачков.

С врачами ситуация сложнее, поскольку на Скорой помощи могут работать только специалисты, прошедшие профильную двухлетнюю ординатуру. «Я буду сам, совместно с отделом кадров станции, выезжать в высшие учебные заведения: это и Санкт-Петербург, и Новгород, и Тверь, и Смоленск. Буду выезжать и проводить профориентационную работу», - подчеркнул главный врач. Он считает необходимым проведение профориентации с первого по шестой курс.

Гость эфира подчеркнул, что привлечь кадры можно выплатами в рамках социальной поддержки и предоставлением квартир. «Это выплаты и врачам, и фельдшерам. На селе – это программа «Земский фельдшер», она так же распространяется и на фельдшеров скорой помощи. Будем надеяться на сотрудничество с комитетом, будем надеяться на помощь губернатора. Основное, чем можно привлечь любого врача, это жилье. Я надеюсь, что этот вопрос мы будем постепенно решать.», - заявил Денис Сачков.

Он также отметил, что на сегодняшний день в системе станции скорой помощи не хватает порядка трехсот человек. Медики составляют только половину, а другая часть - это водительский персонал. «Общее количество людей, работающих в выездных бригадах - это и фельдшеры, и медицинские сестры, и врачи, и водители скорой помощи - составляет порядка восьмисот человек. Мы должны выпустить сегодня на линию порядка 1000-1100», - заключил главврач станции скорой медицинской помощи.