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Общество / Здоровье

15 октября в Псковской области коронавирусом заболели 75 человек

16 октября 2020 года, 11:31

15 октября в Псковской области коронавирусом заболели 75 человек, сообщает официальный Telegram- канал региона.

С начала пандемии подтверждены 6 тысяч 348 случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых заболевших выявили в Пскове (всего 2062) – 25, в Опочецком районе (всего 146) — 14, в Бежаницком районе (всего 88) — 7 и в Великих Луках (всего 1278) – 6. По 4 случая заражения обнаружили в Порховском (всего 207) и Псковском (всего 517) районах. У 2 человек подтвердился диагноз в Локнянском (всего 23), Невельском (всего 207), Новоржевском район (всего 34) и Островском (всего 428) районах. По 1 заболевшему приходится на Великолукский (всего 247), Гдовский (всего 96), Куньинский (всего 57), Палкинский (всего 74), Печорский (всего 118), Плюсский (всего 117) и Пушкиногорский (всего 25) районы. 

Выздоровели за сутки 33 человека. С начала пандемии полностью излечились от вируса 4 тыс. 334 человека. Количество умерших за сутки не изменилось – 67.

Рост заболевших прогнозируемо увеличивается, однако ситуация управляемая, заявил губернатор Михаил Ведерников. По его словам, запас ковид-коек в больницах Псковской области есть, а при необходимости его готовы удвоить. 

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