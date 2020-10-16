Пскович осужден на 8 лет за убийство своей матери

Псковский городской суд приговорил 39–летнего псковича к 8 годам лишения свободы за избиение своей матери, которое привело последнюю к смерти. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установили, что в марте 2020 года мужчина и его мать, находясь в своей квартире, распивали алкоголь. В ходе ссоры сын нанес потерпевшей около 30 ударов кулаком по всему телу. От полученных травм женщина скончалась в течение непродолжительного времени.

Пскович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ. Приговор вступил в законную силу. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.