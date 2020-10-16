Контроль за соблюдением ограничительных мер в транспорте усилят в Псковской области

В Псковской области усилят контроль за соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора в общественном транспорте, сообщает официальный Telegram- канал региона. Задачу активизировать рейды обсудят на заседании Оперативного штаба по противодействию коронавирусу 16 октября.

Кроме того, планируются проверки в точках общественного питания. В частности, речь идет об организаторах танцполов.

«В настоящий момент никакие глобальные решения, такие как перевод всех школ на дистанционный режим или закрытие отраслей экономики, не обсуждаются», - говорится в сообщении. Основное внимание уделят организации контроля за соблюдением ограничительных мер.