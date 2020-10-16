31 декабря 2021 года будет выходным днем, сообщает сайт Правительства Российской Федерации. Соответствующее постановление подписал председатель кабинета министров Михаил Мишустин.

Пятницу 31 декабря удалось сделать нерабочим днём за счет переноса выходных 2 и 3 января, которые и так являются праздничными днями. Пятница 5 ноября также будет выходной.

Кроме того, в новом году перенесут нерабочую субботу 20 февраля на 22 февраля, чтобы россияне смогли отдохнуть три дня подряд: с воскресенья 21 февраля по вторник 23 февраля.

Всего в 2021 году будет 7 праздничных периодов: с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября.