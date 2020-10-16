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Общество / Здоровье

Вакцинацию от гриппа прошли 45% жителей Псковской области

16 октября 2020 года, 09:30

От гриппа привиты 45% жителей Псковской области от запланированного количества. Такие данные озвучил губернатор Михаил Ведерников на заседании Координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением коронавируса, которое провёл полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Вакцинацию от гриппа прошли 45% жителей Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Как отметил губернатор, чтобы выполнить план по вакцинации, в Пскове и Великих Луках работают мобильные комплексы, а в районах - более 20 передвижных ФАПов.

 Александр Гуцан подчеркнул, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вакцинация от гриппа остаётся одним из важнейших направлений работы наряду с тестированием населения на выявление COVID.

Михаил Ведерников заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом остаётся в Псковской области контролируемой. «После прохождения пика заболевания весной мы сделали все возможное, чтобы максимальное количество врачей и койко-мест в учреждениях здравоохранения области вернуть в плановый режим работы. Сейчас коечный фонд для пациентов с COVID-19 составляет более 600 мест. Однако в случае необходимости в оперативном порядке сможем увеличить койкофонд в два раза», — заверил глава региона.

Он добавил, что в Пскове и Великих Луках начали работать отделения областной инфекционной больницы, которая была построена по поручению президента России Владимира Путина.

Что касается исследований на коронавирус, то их ежедневно проводят в регионе до 900.

Также Михаил Ведерников проинформировал об ограничительных мерах в рамках противодействия распространению коронавируса. Так, он сообщил о досрочном уходе на каникулы, которые продлятся две недели, школ Пскова. Губернатор пояснил, что на прошлой неделе на дистанционное обучение по  рекомендации Роспотребнадзора были отправлены 16 классов, теперь их количество выросло до 37, большинство — в школах Пскова.

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