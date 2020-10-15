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Экономика

Уровень годовой инфляции в Псковской области в сентябре был ниже общероссийского

15 октября 2020 года, 19:22

Уровень годовой инфляции в Псковской области в сентябре был ниже общероссийского, сообщили «Псковской правде» в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка России. Годовая инфляция в регионе составила 3,5 %.

В Северо-Западном федеральном округе за этот же период уровень годовой инфляции достиг 3,6 %, а по России в целом – 3,7 %.

Эксперты отмечают, что на динамику цен оказали влияние разнонаправленные факторы: насыщенность рынка продовольственных товаров и увеличение издержек производителей на фоне ослабления рубля.

Кроме того, снижение годовой инфляции в Северо-Западном федеральном округе с 3,7 % в августе до 3,6 % в сентябре 2020 обусловлено ростом предложений отдельных продовольственных товаров и ухудшением эпидемиологической обстановки.

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