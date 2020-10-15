Пять кандидатов выдвинуты на пост главы Великолукского района, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе избирательной комиссии Псковской области.

По состоянию на 15 октября на выборы выдвинулись 5 кандидатов: Алексей Кузьмин из «Единой России», Юрий Павлинов из ЛДПР, Игорь Романов из «Партии Роста», Александр Тарасов из КПРФ и Роман Рубцов – самовыдвиженец.

Прием документов для выдвижения на пост главы Великолукского района завершен.

Ранее сообщалось, что выборы будут проводится досрочно, поскольку занимавший этот пост Сергей Петров в августе сложил полномочия. В настоящее время и. п. руководителя муниципалитета является Алексей Кузьмин.