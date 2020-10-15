17 октября пройдет «Тотальный диктант — 2020»

17 октября пройдет международная акция «Тотальный диктант — 2020», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. В этом году псковичи смогут принять участие как очно с соблюдением всех мер противовирусной безопасности, так и дистанционно.

Главное нововведение – семнадцатичасовой онлайн-марафон. В его рамках пройдут трансляции для всех часовых зон, лекции экспертов по филологии, общение с гостями и включения из разных точек мира с приветствиями участникам диктанта. В заключении участников трансляции ждет спектакль, который будет посвящен космосу. Онлайн-мероприятие начнется 17 октября в 7:30 по московскому времени и завершится 18 октября в 00:30.

Кроме того, в рамках акции в формате #пишемдома участники могут получить специальные ручки и фирменные бланки и написать диктант у себя дома. Готовую работу необходимо сдать в один из проверочных городских пунктов или проверить самостоятельно.

В Пскове такой набор выдают до 17 октября в Псковской областной универсальной научной библиотеке (улица Профсоюзная, дом 2, с 10.00 до 20.00), в кофейнях ToursCOFFEE (улица Советская, дом 23, с 8:30 до 21:00) и «Культура» (улица Льва Толстого, дом 3, с 9:00 до 21:00), в офисе молодёжной организации «Вечевой Орден» (по предварительной записи, +7 (911) 369-50-31, Екатерина).

Офлайн-площадки будут располагаться в Псковской областной универсальной научной библиотеке (улица Профсоюзная, дом 2) и в проектном офисе «Команда 2018» (улица Некрасова, дом 19). На первой площадке «диктатором» выступает Заслуженный артист России, Почетный член Российской Академии Художеств Ян Осин, на второй — уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

Начало диктанта - в 14:00, однако организаторы просят прибыть на площадки к 13:30.

Регистрация проходит на сайте акции «Тотальный диктант».

Тотальный диктант — ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Впервые он прошел в 2004 году среди студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. На сегодняшний день акция стала международной. Ее организует фонд «Тотальный диктант», расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и волонтеры в разных уголках планеты. В 2019 году событие охватило 81 страну, объединив более 236 тысяч человек.

В 2020 году Тотальный диктант пройдет с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.