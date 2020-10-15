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Общество

В Пскове идут поиски останков бойцов НКВД и группы Семёна Байкова

15 октября 2020 года, 17:22

В Пскове идут поиски останков бойцов НКВД и группы младшего лейтенанта Семёна Байкова, сообщает ГТРК Псков. Поисковые отряды «Застава» и «Наш долг» при поддержке Росгвардии раскапывают участок под железнодорожным мостом.

В Пскове идут поиски останков бойцов НКВД и группы Семёна Байкова

Фото ГТРК

Здесь в июле 1941 года солдаты, возглавляемые младшим лейтенантом Семеном Байковым, подорвали железнодорожный мост через реку Великую у посёлка Корытово, не дав пройти немецко-фашистским захватчикам. Байков был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. 

Помимо сопрев за мост сражались бойцы 110-го полка НКВД. Солдат мобилизовали из разных районов Псковской области в начале войны.

В Пскове идут поиски останков бойцов НКВД и группы Семёна Байкова

Фото ГТРК

Поисковики уже нашли нож разведчика. «Трудно копать, мы пробуем, но пока других принадлежностей к бойцам мы не нашли, есть надежда, что получится найти или тех, кто относился к группе Байкова, или НКВДшников, их там полегло по спискам 12 вместе с их командиром, но потом мы установили, что часть их вернулась и осталась жива», - рассказал комиссар поискового отряда «Застава» Михаил Корнеев.

По его словам, грунт очень плотный. В некоторых местах у поисковиков не получается даже вбить щуп. Однако, отряды не останавливаются. Они надеются, что удастся найти погибших солдат.

Кроме того, в планы входит установка памятника погибшим бойцам НКВД, который участники раскопок соорудят из остатков разрушенного железнодорожного моста.

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