Собираемость взносов за капремонт выросла в Псковской области

В Псковской области собираемость взносов за капремонт выросла. В августе этот показатель составлял 81,09%, на 30 сентября увеличился до 81,24%, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального оператора — Фонда капремонта Псковской области.
В Псковской области собираемость взносов за капремонт выросла. В августе этот показатель составлял 81,09%, на 30 сентября увеличился до 81,24%, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального оператора — Фонда капремонта Псковской области.
Собираемость выше средней по региону имеют 8 муниципалитетов: Новосокольнический (90,65%), Пустошкинский (86,97%), Порховский (86,96%), Локнянский (85,89%), Красногородский (85,60%) районы, Псков (85,54%), Дновский (84,61%) и Бежаницкий (84,22%) районы.
В числе отстающих оказались Гдовский (35,08%), Себежский (56,45%), Опочецкий (62,08%) и Стругокрасненский (63,83%) районы.
В пресс-службе отметили, что количество отремонтированных домов в муниципалитете напрямую зависит от собираемости взносов собственников жилья.