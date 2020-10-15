У псковских волонтеров появится свой дом. Об этом рассказал руководитель Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Михаил Васильев.

В этом году псковские волонтеры выиграли грант Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых день — 2020». Сумма гранта — 8,6 млн рублей.

Эти средства пойдут на организацию и ремонт дополнительной площадки регионального ресурсного центра «Добровольчество» на ул. Конной, 2

- Это порядка 200 кв метров, - пояснил он. - Будет современное красивое пространство для добровольцев, с зоной отдыха, круглыми столами и, я надеюсь, небольшой киноплощадкой.

Новые помещения будет готовы в следующем году.