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Общество

У псковских волонтеров появится свой дом

15 октября 2020 года, 16:49

У псковских волонтеров появится свой дом. Об этом рассказал руководитель Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Михаил Васильев.

В этом году псковские волонтеры выиграли грант Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых день — 2020». Сумма гранта — 8,6 млн рублей.

Эти средства пойдут на организацию и ремонт дополнительной площадки регионального ресурсного центра «Добровольчество» на ул. Конной, 2

- Это порядка 200 кв метров, - пояснил он. - Будет современное красивое пространство для добровольцев, с зоной отдыха, круглыми столами и, я надеюсь, небольшой киноплощадкой.

Новые помещения будет готовы в следующем году. 

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