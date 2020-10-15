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Культура

Российский журнал «Чудеса и приключения» посветит номер Псковской области

15 октября 2020 года, 16:46

Ежемесячный журнал «Чудеса и приключения» посветит номер Псковской области и библиотекам региона, рассказала «Псковской правде» первый заместитель директора Центральной библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко. Сотрудники журнала приедут в Псковскую область 19 октября в рамках «Недели детской и юношеской книги».

Российский журнал «Чудеса и приключения» посветит номер Псковской области

Они планируют посетить три библиотеки Пскова. В 11:00 состоится встреча с читателями и горожанами в Центре детского чтения (Розы Люксембург, 23). В 14:30 сотрудники издания будут ждать всех желающих в библиотеке микрорайона Любятово БиблиоЛюб (Николая Васильева, 83а). А вечером гости посетят Историко-краеведческую библиотеку имени И. И. Василева (Октябрьский проспект, 19а). На встречах они подведут итоги масштабного конкурса для детей, а также подарят книги и журналы.

По словам Людмилы Слабченко, представители журнала будут собирать информацию для нового выпуска о Псковской области.

Ежемесячный журнал «Чудеса и приключения» издаётся с 1991 года по всей России. В нем собраны материалы о необъяснимых явлениях, таинственных происшествиях и уникальных феноменах, о новых открытиях и неразгаданных тайнах. 

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