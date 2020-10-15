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Общество / Соцзащита

За время проведения акции «Мы вместе» ни один псковский волонтер не заболел коронавирусом

15 октября 2020 года, 16:11

За время проведения акции «Мы вместе» ни один волонтер не заболел коронавирусом. Об этом рассказал руководитель Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Михаил Васильев.

- Я знаю случай лишь в Великих Луках, - отметил он. - И насколько я помню он был связан не с прямой деятельностью волонтера. Его заразил какой-то родственник, принеся коронавирус с работы. Мы наших волонтеров берегли и бережем. Они даже на общественном транспорте в тот период не ездили, их все время подвозили, а еще одни из первых сдали тест на коронавирус.

Отметим, что псковским волонтерам в рамках акции поступило около 2 000 заявок, из которых отработаны были 1 700 заявок. Среди тех которые не были удовлетворены - заявки из других регионов, а также от людей, которые на самом деле в помощи не нуждались.

- Нам несколько раз звонили цыгане, плакали, что нечего есть, кормить детей нечем, мы отвозили им продукты, а через пару недель история снова повторялась., - рассказал Михаил Васильев - Мы просили соцзащиту проверить насколько действительно эта семья нуждается, потому что ездивший на заявку волонтер рассказал, что во дворе дома стоит хорошая машина, одеты люди прилично и особо изголодавшимися не выглядят. При проверке выяснилось, что холодильник у них забит продуктами, даже были фрукты. Продуктовый набор стоимостью 500 рублей вряд ли бы им помог.

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