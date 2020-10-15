За время проведения акции «Мы вместе» ни один псковский волонтер не заболел коронавирусом

За время проведения акции «Мы вместе» ни один волонтер не заболел коронавирусом. Об этом рассказал руководитель Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Михаил Васильев.

- Я знаю случай лишь в Великих Луках, - отметил он. - И насколько я помню он был связан не с прямой деятельностью волонтера. Его заразил какой-то родственник, принеся коронавирус с работы. Мы наших волонтеров берегли и бережем. Они даже на общественном транспорте в тот период не ездили, их все время подвозили, а еще одни из первых сдали тест на коронавирус.

Отметим, что псковским волонтерам в рамках акции поступило около 2 000 заявок, из которых отработаны были 1 700 заявок. Среди тех которые не были удовлетворены - заявки из других регионов, а также от людей, которые на самом деле в помощи не нуждались.

- Нам несколько раз звонили цыгане, плакали, что нечего есть, кормить детей нечем, мы отвозили им продукты, а через пару недель история снова повторялась., - рассказал Михаил Васильев - Мы просили соцзащиту проверить насколько действительно эта семья нуждается, потому что ездивший на заявку волонтер рассказал, что во дворе дома стоит хорошая машина, одеты люди прилично и особо изголодавшимися не выглядят. При проверке выяснилось, что холодильник у них забит продуктами, даже были фрукты. Продуктовый набор стоимостью 500 рублей вряд ли бы им помог.