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Общество / Соцзащита

Псковские чиновники в период самоизоляции свой служебный транспорт отдавали волонтерам

15 октября 2020 года, 15:38

Псковские чиновники в период самоизоляции свой служебный транспорт отдавали в пользование волонтерам. Об этом рассказал руководитель Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Михаил Васильев.

- Со стороны региональных властей нам обеспечена полная поддержка, - отметил он. - В нашей текущей работе областная администрация нам здорово помогает. В частности, в период самоизоляции предоставили нам автомобили для выезда волонтеров. В самый пик мы получили порядка 10 служебных машин сотрудников администрации, которые отказались от них, чтобы волонтеры могли на них ездить на вызовы.

Отметим, что в конце сентября между администрацией региона, Ассоциацией волонтерских центров и Псковской региональной общественной организацией Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» было подписано соглашение. Оно позволило Центру заручиться еще большей поддержкой, как Ассоциации, так и администрации региона.

В частности, волонтеры теперь могут получать информацию обо всех акциях и участвовать в них, имеют возможность консультироваться по разным вопросам с экспертами и проходить обучение.

- А рамках клуба «Мы вместе» есть направление связанное с устранением последствий от чрезвычайной ситуации, - рассказал Михаил Васильев.- К примеру, происходит наводнение или землетрясение в каком-то из регионов. Представитель клуба этого региона подает заявку с просьбой выделить волонтеров. И наши волонтеры, которые прошли соответствующее обучение и готовы поехать устранять последствия ЧС, могут поехать в этот регион и помочь.  

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