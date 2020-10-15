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Транспорт / Автопарк

Борис Елкин рассказал, почему Псковская область выбрала ПАЗы

15 октября 2020 года, 15:32

Почему Псковская область выбрала для закупки ПАЗы рассказал председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин в эфире ПАИ-live 15 октября.

«К сожалению, по проходимости нет лучше автобусов в России, которые могут быть и вместительны, и проходимы, потому что нацпроект «Безопасные и качественные дороги» еще не все дороги починил», - отметил Борис Елкин.

Борис Елкин рассказал, почему Псковская область выбрала ПАЗы

Фото Дарьи Хватковой

Большая часть перевозок имеет социальный характер, плюс необходимо доставлять школьников к местам учёты, сказал он.  А в регионе, по словам председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству, остаётся много грунтовых дорог и именно поэтому закупаются автобусы ПАЗ. Он также добавил, что в России пока нет аналогичной техники. «Возможно, она архаична, она старая внешне и внутри, но с точки зрения функционала, наверное, для сельской местности это самый оптимальный вариант», - заявил Борис Елкин.

Большая часть ПАЗов, которые закупила Псковская область, прибыли. «В ближайшее время мы примем их себе на баланс и раздадим предприятиям», - отметил гость эфира. Еще ожидается поставка ПАЗов нового формата и части больших автобусов.

Новый транспорт выйдет на маршруты в конце декабря-начале января.

Всего приобретены 249 автобусов, которые будут распределены между автотранспортными предприятиями региона и выйдут на маршруты Пскова, Великих Лук и районов Псковской области. Закупка транспортных средств осуществляется на федеральные средства. На эти цели направлено более 1,2 млрд рублей. Обновление автопарка в Псковской области происходит по договорённости губернатора Михаила Ведерникова и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

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