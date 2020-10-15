Ремонт улицы Ижорского Батальона начался в Пскове

Эта улица стала одним из 10 дополнительных объектов, которые будут отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ремонт проводит ООО «СпецТрансСервис». Подрядчик проводит фрезерование на участке между улицами Леона Поземского и Чудской. В работе задействованы дорожная фреза, самосвалы, щетка, мини-погрузчик. Для проведения работ перекрыта одна из полос движения.

Фрезерование дорожники рассчитывают завершить в течение рабочего дня.

По контракту будет приведён в порядок отрезок улицы в 552 метра. Там заменят покрытие, бортовой камень, нанесут разметку, отремонтируют тротуары, укрепят обочины, восстановят зелёную зону. Общая цена работ — более 11 млн рублей. Ремонт должен быть завершён до 30 ноября.

Благодаря дополнительным федеральным средствам, выделенным региону на реализацию нацпроекта, в Пскове дополнительно также отремонтируют участки улиц Инженерной, Кузнецкой, площадь Героев-десантников, в Острове - улицы Соляную, Германа и 1 Мая. Также ремонт пройдёт на дорогах Родина — Наволок, Псков — Паклино и Заполье — Гдов. По ремонту большинства объектов уже заключены контракты.