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Транспорт / Инфраструктура

Ремонт улицы Ижорского Батальона начался в Пскове

15 октября 2020 года, 15:17

В Пскове начался ремонт улицы Ижорского Батальона, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Эта улица стала одним из 10 дополнительных объектов, которые будут отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ремонт улицы Ижорского Батальона начался в Пскове

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Ремонт проводит ООО «СпецТрансСервис». Подрядчик проводит фрезерование на участке между улицами Леона Поземского и Чудской. В работе задействованы дорожная фреза, самосвалы, щетка, мини-погрузчик. Для проведения работ перекрыта одна из полос движения.

Фрезерование дорожники рассчитывают завершить в течение рабочего дня.

По контракту будет приведён в порядок отрезок улицы в 552 метра. Там заменят покрытие, бортовой камень, нанесут разметку, отремонтируют тротуары, укрепят обочины, восстановят зелёную зону. Общая цена работ — более 11 млн рублей. Ремонт должен быть завершён до 30 ноября.

Благодаря дополнительным федеральным средствам, выделенным региону на реализацию нацпроекта, в Пскове дополнительно также отремонтируют участки улиц Инженерной, Кузнецкой, площадь Героев-десантников, в Острове - улицы Соляную, Германа и 1 Мая. Также ремонт пройдёт на дорогах Родина — Наволок, Псков — Паклино и Заполье — Гдов. По ремонту большинства объектов уже заключены контракты.

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