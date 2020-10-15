С ноября проезд в автобусах Пскова подорожает на 2 рубля

С ноября стоимость проезда на автобусах в Пскове подорожает на 2 рубля, сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире ПАИ-life. Однако, рассматривается целая система льгот.

27 рублей будет стоить проезд за наличные деньги. «27 рублей — это предельный тариф, который установлен для города Пскова. Его не меняли и пока не планируем менять. Он был установлен еще 3 года назад», - отметил Борис Елкин.

При этом, оплата проезда картой сэкономит пассажиру 1 рубль и составит 26 рублей за поездку.

Еще больше можно сэкономить при использовании транспортной карты, которую введут в ноябре этого года. Первые десять поездок по тарифу, предполагающему использование карты как кошелька, будут стоить по 25 рублей каждая. Последующие десять поездок обойдутся на 50 копеек дешевле. Постепенно стоимость проезда снизится до 23 рублей. Это случится на 41 поездке.

Самый выгодный тариф для псковичей - абонемент на 100 поездок. «Проездной билет по стоимости будет, как и сейчас, чтобы граждане не сильно пострадали от увеличения цен. Для тех, кто пользуется постоянно проездными билетами, будет установлена такая же стоимость - 1100 рублей, но единственное – будет ограничение в количестве поездок», - пояснил Елкин. Это та же транспортная карта, но с другим тарифом.

Третий вариант транспортной карты – безлимитный абонемент за 2000 рублей. «Это актуально для тех, кто ездит ежедневно и очень много. 2000 рублей – это полный безлимит, то есть люди могут купить проездной и ездить без каких-либо ограничений», - заметил он.

Льготные проездные также сохранятся. Проезд для льготников будет стоить 800 рублей, а карты они смогут получить бесплатно.

Стоимость проезда для студентов и школьников будет равняться 850 и 800 рублей. Для них также введут ограничение в 100 поездок.

Борис Елкин отметил, что стоимость и количество поездок могут измениться по результатам мониторинга. «Первый месяц мы отработаем и посмотрим пассажиропоток: сколько у нас транзакций делается в среднем по одной карте. И может, будем что-то варьировать в большую или меньшую сторону, посмотрим», - сказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству.