В Псковской области акция «Мы вместе» выросла в одноименный клуб

Акция «Мы вместе» в Псковской области выросла в одноименный клуб. Об этом рассказал руководитель Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Михаил Васильев.

- Во время акции сложилось некое взаимодействие между добровольчеством, бизнесом, некоммерческим сектором и администрациями разных уровней, - рассказал он. - Оказалось большое количество людей, которые готовы и дальше сотрудничать и помогать. И так как история с коронавирусом затянулась не на месяц, то решено было создать такие клубы, неформальные сообщества, которые будут продолжать это взаимодействие.

В псковский клуб вошли добровольческие и волонтерские движения, представители администраций, некоммерческий сектор и несколько бизнес партнеров.

- Мы заключили соглашение с почтой России, которая выразила свое желание в рамках соседского волонтера помогать, - отметил Михаил Васильев. - Что это значит? Те почтовые работники, которые проживают в микрорайоне из которого есть заявка, готовы отвозить живущему там человеку продукты или медикаменты. И это не только почтовых работников касается. Любой человек, который изъявит желание помочь в таком алгоритме, может это сделать.