В Псковской области не зафиксировано случаев лже-волонтерства. Об этом рассказал руководитель Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Михаил Васильев.

В период самоизоляции регион присоединился к акции «Мы вместе», в ходе которой волонтеры и неравнодушные жители помогали тем, кому требовалась помощь — покупали продукты, развозили продуктовые набора, получали лекарства в аптеке и многое другое.

Однако нашлись те, кто пытался нажиться, особенно, на одиноких людях, представлялся волонтером и обманом выманивал у них деньги. В нашем регионе, к счастью, такого не было.

- Каждой заявке в федеральном центре присваивается идентификатор, - рассказал Михаил Васильев. - С ним заявка попадает уже в регион. Доброволец, прежде чем поехать к человеку, с ним созванивается, представляется и называет номер заявки. Обратившийся тоже этот номер знает, таким образом происходит идентификация волонтера. В нашей практике был всего один случай, когда пожилой человек не поверил, что волонтер настоящий, он позвонил в штаб, мы проверили, что действительно такой волонтер есть и он выполняет именно этот заказ, и ситуация разрешилась. А в явном виде в нашем регионе мошеннических историй, связанных с волонтерами, не было.