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Происшествия / Преступление

Более тысячи литров алкоголя без документов изъяты из кафе в Острове

15 октября 2020 года, 13:01

1 тыс. 350 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции без документов изъяты из кафе на улице Карла Либкнехта в Острове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Более тысячи литров алкоголя без документов изъяты из кафе в Острове

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Факт нарушения законодательства при продаже алкоголя установили в ходе проверки представили ООПАЗ УМВД и участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Островскому району. В действиях кафе усматривается нарушение, предусмотренное частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

Кроме того, полицейские зафиксировали факт продажи пива и водки в кафе без вскрытия потребительской тары в нарушение лицензионных требований.

Ранее собственник этой точки общественного питания уже неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил торговли  алкогольной продукцией.

Образцы изъятого алкоголя направлены на исследование, ведётся административное расследование.

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