Гранты на 8 миллионов рублей получат пять районов и городской округ Псковской области

Грантовую поддержку на 8 миллионов рублей получат пять районов и городской округ Псковской области за наилучшие показатели работы органов местного самоуправления в 2019 году, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Лучшие результаты показали органы местного самоуправления Невельского района, которому вручили грант в размере 400 тыс рублей, Дедовичского — 800 тыс рублей, Локнянского — 1,2 млн рублей и Гдовского – 1,6 млн рублей. По 2 млн рублей получили Красногородский район и Псков.

Оценка деятельности органов местного самоуправления производится согласно указам президента РФ «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». В Псковской области средств на гранты муниципалитетам выделяются из регионального бюджета с 2011 года.