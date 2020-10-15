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Политика / Власть

Гранты на 8 миллионов рублей получат пять районов и городской округ Псковской области

15 октября 2020 года, 12:52

 Грантовую поддержку на 8 миллионов рублей получат пять районов и городской округ Псковской области за наилучшие показатели работы органов местного самоуправления в 2019 году, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Лучшие результаты показали органы местного самоуправления Невельского района, которому вручили грант в размере 400 тыс рублей, Дедовичского — 800 тыс рублей, Локнянского — 1,2 млн рублей и Гдовского – 1,6 млн рублей. По 2 млн рублей получили Красногородский район и Псков.

Оценка деятельности органов местного самоуправления производится согласно указам президента РФ «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». В Псковской области средств на гранты муниципалитетам выделяются из регионального бюджета с 2011 года.

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