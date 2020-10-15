Капитальный ремонт цепных мостов в Острове завершен более чем на 80%, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. Работу оценил заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов в ходе рабочей поездки в Островский район.

Василий Осипов встретился с главой района Дмитрием Быстровым. Они оценили ход капитального ремонта цепных мостов. На сегодняшний день завершились работы по покрытию мостов асфальтом. Готовность Северного моста на данный момент составляет 95%, Южного — 80%.

На Северном мосту осталось провести работы по устройству декоративного освещения и монтажу смотровой тележки, а на Южном - приступили к укреплению конусов моста. Также на этой части подрядчик проводит антикоррозионную обработку цепей и ферм, расчистку русла. Временный пешеходный мост уже убран.

Кроме того, Василий Осипов обсудил с руководством района реализацию национальных проектов на территории муниципалитета и перспективы жилищного строительства. Также на повестке рабочего визита был отопительный сезон, в частности, на территории бывшего военного городка «Остров — 3», который был принят в муниципальную собственность из ведения Минобороны РФ.

В целом, вице-губернатор положительно оценил работу муниципалитета по курируемым сферам.