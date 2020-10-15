65 человек заболели коронавирусом в Псковской области 14 октября

За сутки 14 октября коронавирусом в Псковской области заболели 65 человек, сообщает официальный Telegram-канал региона.

С начала пандемии диагноз подтвердился у 6 тысяч 273 человека. Больше всего случаев заражения за сутки произошло в Пскове – 23 (всего 2037), Невельском районе - 8 (всего 205) и Великих Луках - 7 (всего 1272). 5 человек заразились в Псковском районе (всего 513). По 3 случая заболевания коронавирусом диагностировали в Красногородском (всего 56), Новоржевском (всего 32) и Опочецком (всего 132) районах. По 2 человека заболели в Великолукском (всего 246) и Плюсском (всего 116) районах. И по 1 случаю обнаружили в Гдовском (всего 95), Дновском (всего 114), Локнянском (всего 21), Новосокольническом (всего 156), Островском (всего 426), Палкинском (всего 73), Пустошкинском (всего 33), Пушкиногорском (всего 24) и Себежском (всего 64) районах.

За сутки от коронавируса выздоровело 22 человека. Всего поправились 4 тысяч 301 человек.

За 14 октября ни один пациент не умер. Число летальных случаев по-прежнему 67.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о выявлении нового очага коронавируса в регионе. Он зафиксирован в Себежском доме-интернате для престарелых.