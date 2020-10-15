Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Шоу

Юрий Лоза заявил о намерении подать в суд на псковичку-участницу шоу «Голос»

15 октября 2020 года, 10:50

Автор и исполнитель песни «Плот» Юрий Лоза хочет подать в суд на псковичку Алину Виардо и Первый канал за исполнение кавер-версии хита без его согласия, сообщает РИА Новости.

Юрий Лоза заявил о намерении подать в суд на псковичку-участницу шоу «Голос»

Фото из Instagram Алины Виардо

По словам певца, разрешение на переработку и исполнение своего произведения он никому не давал. Ни Первый канал, ни участнице шоу «Голос» не спросили автора, хотя Юрий Лоза является владельцем прав.

«Первый канал меня не спрашивал и не собирался, зная, что я категорически против использования фрагмента моей песни. Сейчас мои адвокаты подготовятся, и буду подавать иск в суд, сумма иска пока не определена», - рассказал музыкант.

По его словам, что Алина Виардо хотела петь что-то другое, что подходит для нее, но на выборе песни настояли организаторы шоу. «Впервые за девять сезонов шоу жюри обсуждало не произведение или исполнителя, а автора песни», - поделился Юрий Лоза.

Эфир с выступлением Алины Виардо вышел 9 октября в 21:30 на Первом канале. Псковичка не прошла в следующий тур: ни один член жюри не повернулся к исполнительнице на этапе слепых прослушиваний. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Капитальный ремонт цепных мостов в Острове завершен более чем на 80%
65 человек заболели коронавирусом в Псковской области 14 октября
На 300 тысяч рублей оштрафовали украинца за дачу взятки таможеннику в Себежском районе
Завершён ремонт улицы Киселёва в Пскове
Михаил Ведерников поблагодарил министра культуры за расположение к Псковской области
Следственный комитет начал проверку в Себежском доме-интернате для престарелых
Крестовский путепровод отремонтировали в Пскове
В Псковской области обнаружен новый очаг распространения коронавируса
Открылась выставка «Собор церковного искусства Пскова»

Комментарии

Авторизация
No comments
Дом, который построен для вас

Общество
15 октября 11:54

Дом, который построен для вас

Ключи от квартир начали получать жители новостройки на улице Балтийской, 1
Что делать, если в классе коронавирус

Общество / Здоровье
14 октября 17:21

Что делать, если в классе коронавирус

Пошаговая инструкция для детей и родителей
Детский полис не выходя из роддома

Общество
14 октября 14:40

Детский полис не выходя из роддома

Псковские мамы теперь могут получить медицинский полис на новорожденных прямо в перинатальном центре