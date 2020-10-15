Юрий Лоза заявил о намерении подать в суд на псковичку-участницу шоу «Голос»

Автор и исполнитель песни «Плот» Юрий Лоза хочет подать в суд на псковичку Алину Виардо и Первый канал за исполнение кавер-версии хита без его согласия, сообщает РИА Новости.

По словам певца, разрешение на переработку и исполнение своего произведения он никому не давал. Ни Первый канал, ни участнице шоу «Голос» не спросили автора, хотя Юрий Лоза является владельцем прав.

«Первый канал меня не спрашивал и не собирался, зная, что я категорически против использования фрагмента моей песни. Сейчас мои адвокаты подготовятся, и буду подавать иск в суд, сумма иска пока не определена», - рассказал музыкант.

По его словам, что Алина Виардо хотела петь что-то другое, что подходит для нее, но на выборе песни настояли организаторы шоу. «Впервые за девять сезонов шоу жюри обсуждало не произведение или исполнителя, а автора песни», - поделился Юрий Лоза.

Эфир с выступлением Алины Виардо вышел 9 октября в 21:30 на Первом канале. Псковичка не прошла в следующий тур: ни один член жюри не повернулся к исполнительнице на этапе слепых прослушиваний.