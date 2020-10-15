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Происшествия / Преступление

На 300 тысяч рублей оштрафовали украинца за дачу взятки таможеннику в Себежском районе

15 октября 2020 года, 10:14

Украинец заплатит штраф в 300 тысяч рублей за дачу взятки на таможне, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установили, что 16 июня гражданин Украины пытался ввезти на территорию Российской Федерации товары, таможенная пошлина за которые составляла более 2000 Евро. Чтобы сэкономить, мужчина дал взятку в размере 200 долларов США и 1000 рублей старшему государственному таможенному инспектору ТП МАПП «Бурачки» в Себежском районе. Инспектор сообщила о преступлении правоохранительным органам.

Приговором Себежского районного суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, в значительном размере, за совершение заведомо незаконного бездействия).

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