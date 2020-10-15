Завершён ремонт улицы Киселёва в Пскове

В Пскове завершён ремонт Крестовского путепровода и улицы Киселёва, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. 14 октября состоялась приёмка отремонтированных дорог.



На этих объектах работал один подрядчик — ООО «СпецТрансСервис». Ремонт вёлся по контракту с Управлением городского хозяйства администрации города на средства Дорожного фонда Псковской области. В сумме на ремонт были выбелены более 30 млн рублей. На Крестовском путепроводе было срезано старое покрытие, выполнена укладка выравнивающего и верхнего слоев покрытия, нанесена разметка термопластиком. На тротуарах с обеих сторон путепровода подрядчик разобрал старое покрытие и уложил новый асфальт. Всего были отремонтированы 523 метра дороги.