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Транспорт / Инфраструктура

Завершён ремонт улицы Киселёва в Пскове

15 октября 2020 года, 09:51

В Пскове завершён ремонт Крестовского путепровода и улицы Киселёва, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. 14 октября состоялась приёмка отремонтированных дорог.

Завершён ремонт улицы Киселёва в Пскове
Крестовский путепровод
Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

На этих объектах работал один подрядчик — ООО «СпецТрансСервис». Ремонт вёлся по контракту с Управлением городского хозяйства администрации города на средства Дорожного фонда Псковской области. В сумме на ремонт были выбелены более 30 млн рублей.

На Крестовском путепроводе было срезано старое покрытие, выполнена укладка выравнивающего и верхнего слоев покрытия, нанесена разметка термопластиком. На тротуарах с обеих сторон путепровода подрядчик разобрал старое покрытие и уложил новый асфальт. Всего были отремонтированы 523 метра дороги.

Завершён ремонт улицы Киселёва в Пскове
улица Киселёва
Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

На улице Киселёва привели в порядок 928 метров между улицами Коммунальной и Кузбасской Дивизии, и Красноармейской и Рижским проспектом. Здесь тоже заменили асфальтовое покрытие, установили новый бортовой камень, отрегулировали высоту люков и заменили их крышки. Тротуары подрядчик довёл до проектной ширины, выполнил понижение в местах сопряжения с проезжей частью, уложил тактильную плитку. Также была восстановлена зеленая зона, а рядом с общежитием заасфальтирована площадка и обустроена парковка.

Приемочная комиссия в составе представителей заказчика и обслуживающей организации в целом положительно оценила выполненные работы. Выявленные экспертами недостатки будут устранены в ближайшее время.

Гарантийный срок устранения подрядчиком дефектов на дорожное покрытие проезжей части и тротуаров составляет 4 года, на дорожную разметку из термопластика — 1 год.

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