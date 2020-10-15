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Политика / Власть

Михаил Ведерников поблагодарил министра культуры за расположение к Псковской области

15 октября 2020 года, 09:28

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил министра культуры РФ Ольгу Любимову за внимание и расположение к региону. Также глава региона отметил ее вовлеченность в развитие культуры Псковской области. Об этом Михаил Ведерников написал в своем Instagram-аккаунте.

Министр Культуры РФ приняла приглашение губернатора и 14 октября посетила Псков с рабочим визитом.

Михаил Ведерников поблагодарил министра культуры за расположение к Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Ольга Любимова возложила цветы к памятнику Саввы Ямщикова и осмотрела Покровскую башню, где они с Михаилом Ведерниковым обсудили планы по ее реконструкции.

Кроме того, участники посетили отреставрированный Варлаамовский угол. На этом объекте провели масштабные работы по реставрации в рамках совместного проекта министерства культуры и Всемирного банка.

«Наряду с объектами культуры Ольга Борисовна положительно отметила пилотный проект региона по созданию автоклуба на базе автобуса ПАЗ, и обновлённую областную научную библиотеку», - отметил Михаил Ведерников.

В заключении рабочего визита в Пскове Ольга Любимова приняла участие в открытии выставки «Собор церковного искусства Пскова» в отреставрированном Дворе Постникова. Губернатор подчеркнул, что мероприятие открылось при поддержке и по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона.

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