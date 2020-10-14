«Странное впечатление» произвёл Псков на журналиста Алексея Пивоварова

«Псков оставил после себя странное впечатление», - поделился журналист Алексей Пивоваров на своей странице в Instagram.

Он отметил, что с одной стороны, в городе чувствуется старина. «Отлично сделан исторический центр и церкви, которые входят в наследие ЮНЕСКО», - подчеркнул журналист.

«Довольно мрачными» показались ему прилегающие к центру города территории. «Интересно, что Псков, будучи одним из самых западных российских городов, ничего от «запада» не взял. Скорее наоборот, в нём чувствуется такая исконная Россия, со всеми положительными и негативными смыслами, которые мы в это вкладываем», - заявил Алексей Пивоваров. При этом он уверен, что съездить в Псков безусловно стоит.

Судя по фотографиям в социальной сети, Алексей Пивоваров также побывал в кинодеревне в Новоржевском районе.