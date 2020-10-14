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Общество

«Странное впечатление» произвёл Псков на журналиста Алексея Пивоварова

14 октября 2020 года, 17:41

«Псков оставил после себя странное впечатление», - поделился журналист Алексей Пивоваров на своей странице в Instagram.

«Странное впечатление» произвёл Псков на журналиста Алексея Пивоварова

Фото из Instagram Алексея Пивоварова

Он отметил, что с одной стороны, в городе чувствуется старина. «Отлично сделан исторический центр и церкви, которые входят в наследие ЮНЕСКО», - подчеркнул журналист.

«Довольно мрачными» показались ему прилегающие к центру города территории. «Интересно, что Псков, будучи одним из самых западных российских городов, ничего от «запада» не взял. Скорее наоборот, в нём чувствуется такая исконная Россия, со всеми положительными и негативными смыслами, которые мы в это вкладываем», - заявил Алексей Пивоваров. При этом он уверен, что съездить в Псков безусловно стоит.

Судя по фотографиям в социальной сети, Алексей Пивоваров также побывал в кинодеревне в Новоржевском районе.  

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