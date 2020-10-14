Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса

14 октября 2020 года, 17:02

Президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцина от коронавируса. Как рассказал глава государства на совещании с членами Правительства, вакцину зарегистрировал новосибирский центр «Вектор», пишет РИА Новости.

Вице-премьер Татьяна Голикова проинформировала, что препарат «ЭпиВакКорона» безопасен. Первые 60 тыс. доз этой вакцины будут выпущены в ближайшее время.

По словам Владимира Путина, в рамках клинических исследований нового препарата им уже привились Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Первая российская вакцина - «Спутник V». Она была зарегистрирована в августе. Уже идут поставки препарата в регионы. Псковская область также получила первую партию доз, вакцина была предназначена для медицинских работников. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области обнаружен новый очаг распространения коронавируса
Открылась выставка «Собор церковного искусства Пскова»
«Странное впечатление» произвёл Псков на журналиста Алексея Пивоварова
Снижение налоговой ставки для потребкооперации предлагается в Псковской области
Ольга Любимова оценила результаты реализации нацпроекта «Культура» в Псковской области
На 19 лет отправили жителя Острова в колонию за двойное убийство и поджог
Яммская школа переведена на дистанционное обучение
Детский творческий кластер планируется создать в Пскове
Министр культуры пообещала ускорить рассмотрение заявки по реконструкции усадьбы Родзянко в Усвятах

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Что делать, если в классе коронавирус

Общество / Здоровье
14 октября 17:21

Что делать, если в классе коронавирус

Пошаговая инструкция для детей и родителей
Детский полис не выходя из роддома

Общество
14 октября 14:40

Детский полис не выходя из роддома

Псковские мамы теперь могут получить медицинский полис на новорожденных прямо в перинатальном центре
Кое-кому в Пскове ышышыш

Общество
13 октября 12:11

Кое-кому в Пскове ышышыш

Студентка ПсковГУ – о том, как она научила своих подруг не «встречаться» с парнями, а «мазать шаньги»