Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцина от коронавируса. Как рассказал глава государства на совещании с членами Правительства, вакцину зарегистрировал новосибирский центр «Вектор», пишет РИА Новости.

Вице-премьер Татьяна Голикова проинформировала, что препарат «ЭпиВакКорона» безопасен. Первые 60 тыс. доз этой вакцины будут выпущены в ближайшее время.

По словам Владимира Путина, в рамках клинических исследований нового препарата им уже привились Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Первая российская вакцина - «Спутник V». Она была зарегистрирована в августе. Уже идут поставки препарата в регионы. Псковская область также получила первую партию доз, вакцина была предназначена для медицинских работников.