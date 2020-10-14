Снижение налоговой ставки для потребкооперации предлагается в Псковской области

Председатель комитета облсобрания по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов отметил, что специальный налоговый режим отменен на территории Российской Федерации с 1 января 2021 года и в связи с этим малому и среднему бизнесу придётся переходить на другие виды налогообложения, что может привести к увеличению налоговой нагрузки. Поэтому региональные власти рассматривают варианты помощи для предпринимателей. «Было много предложений – от прямого субсидирования до пониженной ставки налога, пора останавливаться на каком-то одном варианте», - сказал Полозов.

Руководитель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев отметил: «Мы изучили этот вопрос детально, посмотрели опыт других субъектов, проанализировали налоговое законодательство. Часть регионов идёт по пути субсидирования потребкооперации затрат на приобретение автолавок, другая – расходов на горюче-смазочные материалы по доставке товаров в удалённую местность. Это возможно, но вопрос в том, насколько эффективно удастся выстроить работу с муниципалитетами, да и у Счётной палаты поле для деятельности расширится – проверять какой километраж, какие расходы».

Андрей Михеев предложил снизить ставку по упрощённой системе налогообложения для отдельной категории налогоплательщиков с 6 до 2 процентов. Также он подчеркнул, что льготы будут доступна для предприятий, у которых годовая выручка не превышает 112 млн рублей.

«Если такой закон будет принят, то нам будут понятны правила игры, и это позволит не проводить дорогостоящую и бессмысленную автоматизацию маленьких магазинов, которые расположены в отдалённых населённых пунктах. Тем самым, мы сможем избежать закрытия нерентабельных магазинов и гарантировать, что обслуживание населения будет продолжаться круглогодично, а не только в летний период», - сказал председатель Совета областного Союза потребительских обществ Николай Тесля.

А депутат Сергей Быков настоял на письменном закреплении обязательств райпо по сохранению торговли в отдалённых деревнях. На что Николай Тесля ответил, что областной Союз потребительских обществ готов дополнить соответствующим пунктом действующее соглашение с администрацией Псковской области.

В итоге было решено разработать поправки к областному закону «О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения». Депутаты поручили сделать эту работу областному комитету по экономическому развитию и инвестиционной политике в короткие сроки, чтобы провести необходимую процедуру согласования в Минфине и рассмотреть законопроект одновременно с проектом бюджета области на следующий год.