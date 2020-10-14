Ольга Любимова оценила результаты реализации нацпроекта «Культура» в Псковской области

Доведение средств до регионов и отдельных муниципалитетов на реализацию нацпроекта, проведение конкурсов — уже в прошлом. В настоящее время, не смотря на ограничения связанные с коронавирусом, идет освоение выделенных средств.

«78 % — один из серьезнейших показателей в принципе по регионам в нашей стране. Это такая уже, в хорошем смысле, повседневная рутинная работа: выбрать, провести конкурс, довести объект, открыть его для посетителей», – отметила Ольга Любимова.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников добавил, что в 2020 году на реализацию нацпроекта «Культура» в регионе было предусмотрено в два раза больше средств, чем в прошлом году. Общая сумма составила 86 млн рублей. Он заметил, что к концу года нацпроект будет реализован полностью.

«Мы крайне внимательно к этому относимся, Ольга Борисовна любит Псковскую область, поддерживает нас. Мы понимаем, что на фоне того, что по всем министерствам на уровне федерации бюджеты сокращают, нам пока ничего не обрезают. Мы с особой долей ответственности относимся к тем проектам, которые идут по линии Минкульта, с тем чтобы не подводить Ольгу Борисовну и быть, пусть и не самым крупным регионом, но одним из самых ответственных. Чтобы Министерство понимало, что, если какие-то средства для региона предусматриваются, они определенно точно и точечно будут освоены и все объекты будут в срок приведены в порядок», – сказал Михаил Ведерников.

Министр культуры РФ заметила, что главная задача — не подвести людей. Когда речь идет о цифрах, важно понимать, что за каждой из них стоит конкретный объект. «И ожидания людей мы здесь не имеем права обмануть. Потому что когда людям обещают, наконец-то, долгожданный ремонт, новые музыкальные инструменты, а этого по каким-то причинам не происходит, то, конечно же, эффект в этом смысле крайне негативный. Это такая часть нашего общего дела, чтобы не подводить посетителей, которые ждут открытий, ждут новых библиотек», – поделилась Ольга Любимова.

Министр культуры России находится в Псковской области по приглашению главы региона Михаила Ведерникова с рабочим визитом .