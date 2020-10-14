Яммская школа переведена на дистанционное обучение

Яммская школа в Гдовском районе переведена на дистанционное обучение с 13 октября. Такое предписание выдал Роспотребнадзор, сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области.

Коронавирус подтвердился у директора школы Александра Сосницкого и его супруги, которая работает учителем в этом образовательном учреждении. В школе обучаются 192 ученика.

Ранее из-за выявленных случаев коронавируса была переведена на дистанционное обучение Павская школа в Порховском районе. В настоящее время она уже вернулась к обычному режиму работы.

С начала учебного года коронавирус был выявлен у 67 школьников. В этой связи на дистанционном обучении сейчас находятся 16 классов в 12 школах области.