Детский творческий кластер планируется создать в Пскове. Об этом проекте министру культуры РФ Ольге Любимовой в рамках её визита в Псков 14 октября рассказала руководитель регионального комитета по культуре Жанна Малышева, пишет Псковское агентство информации.

Сформировать кластер предполагается в Летнем саду возле «Таблетки», после того, как это здание реконструируют под театр кукол. Жанна Малышева рассказала, что рядом с «Таблеткой» в рамках нацпроекта «Культура» планируется построить Центр культурного развития, на строительство которого необходимо порядка 150 млн рублей. Там же может появится и детский парк.

Проектирование объекта и получение заключения госэкспертизы власти рассчитывают завершить до конца года.

Ольга Любимова находится с рабочим визитом в Псковской области 14 октября по приглашению губернатора Михаила Ведерникова.