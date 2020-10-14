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Происшествия / Правосудие

На 19 лет отправили жителя Острова в колонию за двойное убийство и поджог

14 октября 2020 года, 15:09

К 19 годам приговорил Псковский областной суд жителя Острова за двойное убийство и поджог, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе прокуратуры Псковской области. Виновный отправится в колонию особого режима.

Преступление произошло в Острове в доме №16 по улице 8 Марта. 25 августа 2019 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил своего племянника топором. Он нанес жертве три удара по голове. Далее, желая скрыть содеянное, обвиняемый дождался жену пострадавшего с работы и пять раз ударил топором по голове. Следы преступления острович хотел скрыть пожаром.

Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, двух лиц, с целью скрыть другое преступление), и частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

Приговор суда не вступил в законную силу.

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