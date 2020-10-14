Объединение псковского театра с петербургской «Александринкой» поддержала министр культуры

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил Ольгу Любимову за внимание к культуре региона и, в особенности, к развитию Псковского театра. По словам главы региона, ряд направлений взаимодействия с Министерством культуры РФ уже определен.

В свою очередь, Ольга Любимова отметила, что заботясь о судьбе театра, необходимо помнить о театральном коллективе. Решение о федерализации театра уже проработано с Союзом театральных деятелей России, с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, с первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Турчаком.

«Мы несколько раз проговорили все за и против, сложности. И единогласно приняли решение, что объединение пойдет псковскому театру на пользу. Это принципиально важная позиция Министерства культуры. Театр будет продолжать работать в новом для себя качестве. Мы начинаем большой серьезный путь вместе!» - поделилась Ольга Любимова.

Сенатор от Псковской области Андрей Турчак также поздравил сотрудников театра. «Это объединение - инициатива самой Александринки и Псковского драмтеатра, который по праву заслуживает получение федерального статуса», - отметил он.

Участников встречи поблагодарил художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев. «Нашу инициативу поддержал губернатор Михаил Ведерников, мы провели колоссальную работу. Без него ничего бы не получилось. Мы не только становимся федеральным театром, а будем работать с гуру театрального мира Валерием Фокиным. Это один из столпов нашей театральной жизни», - подчеркнул Месхиев.

Ольга Любимова прибыла с рабочим визитом в Псковскую область 14 октября по приглашению губернатора Михаила Ведерникова.